PRF realiza ação em homenagem ao dia internacional do homem

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) vai entregar, nesta sexta-feira (20), um Kit farinheira, composto de um forno, um ralador semiautomático, um ralador automático em aço carbono, uma prensa hidráulica, uma lavadeira descascadora, uma extratora de fécula, um tacho manual redondo e um tacho manual retangular. Esses equipamentos beneficiarão a comunidade quilombola Santa Luzia, localizada em Córrego de Barreado, no município de Montanha, região norte do Estado.

A comunidade quilombola Santa Luzia foi a vencedora do edital de chamamento público aberto pela Aderes, com a finalidade de entregar os equipamentos para os empreendedores da Economia Solidária. Essa ação é fruto do convênio de Ações Integradas, número 760171/11, uma parceria com o Governo Federal, que tem como objetivo consolidar a Economia Solidária no Estado, contribuindo para a reestruturação e sustentabilidade dos empreendimentos, tendo em vista o desenvolvimento local das comunidades beneficiadas.

Segundo o gerente de Economia Solidária da Aderes, Renato Alexandre Rangel de Jesus, a entrega desses equipamentos vai contribuir para estruturar e fortalecer a comunidade quilombola, promovendo, dessa forma, a inclusão social e produtiva dos empreendedores.

“Nosso objetivo é contribuir para o empreendedorismo da comunidade para que eles possam manter sua tradição e comercializar seus produtos. O Kit farinheira vai possibilitar o beneficiamento da farinha de mandioca, o aumento da produção e a da qualidade do produto, gerando trabalho e renda para a comunidade”, afirmou Renato de Jesus.

Para o diretor técnico Hugo Tofoli, é papel da Aderes incentivar o empreendedorismo no Estado. “A entrega desse kit vai contribuir para uma condição mais digna de trabalho, aumento da produtividade e melhoria da renda”, disse.

Saiba mais:

Itens que compõem o Kit farinheira:

01 – Forno – of/fcm-002. diâmetro de 2.000mm

02 – Ralador semiautomático of/01

03 – Ralador automático em aço carbono

04 – Prensa hidráulica estrutura em perfil u de 6”

05 – Lavadeira descascadora

06 – Extratora de fécula

07 – Tacho manual redondo

08 – Tacho manual retangular