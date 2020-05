PRF realiza ação de orientação sobre Covid-19 para a população de Pedro Canário/ES

.

A ação tem como objetivo a prevenção e conscientização no enfrentamento ao novo Coronavírus.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza na tarde de hoje (25), na sede do município de Pedro Canário/ES, em parceria com a Escola Estadual de Tempo Integral, Manoel Duarte da Cunha, com a Concessionária ECO 101, o SAMU, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e a Prefeitura Municipal de Pedro Canário uma ação conjunta com foco na conscientização da população na prevenção à pandemia mundial de infecção pelo Covid-19.

No decorrer da ação, serão distribuídos os principais insumos para a prevenção como: máscaras descartáveis e reutilizáveis e álcool em gel, além é claro, das necessárias orientações para que as pessoas as utilizem de forma eficaz. Os municípios mais carentes se configuram no público alvo da ação que teve início às 14h00 e segue até às 17h30.