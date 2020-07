PRF prende um dos criminosos mais procurados do ES em Joinville/SC

.

A Polícia Rodoviária Federal, prendeu na manhã de segunda-feira (27), em Joinville, no estado de Santa Catarina, Maicon Nunes Matos, foragido da justiça capixaba, que figura entre os criminosos mais procurados do Espírito Santo.

Policiais realizavam fiscalização em frente a Unidade Operacional da PRF de Joinville quando abordaram um Renault Sandero com cinco ocupantes, sendo dois deles adolescentes.

O condutor não atendeu a ordem de parada dos policiais, que iniciaram o acompanhamento do veículo. Alguns quilômetros a frente, o carro foi abordado. O motorista apresentou seu documento de habilitação e de forma repentina, fugiu adentrando em uma área de mata. Apesar das buscas empreendidas, o homem não foi localizado de pronto pelos agentes.

Os policiais rodoviários federais constataram que a habilitação apresentada pelo motorista em nome de Maicon Braga da Silva possuía indícios de falsificação. Os agentes descobriram ainda que o fugitivo na verdade se tratava de Maicon Nunes Matos, detentor de vasto histórico criminal.

As buscas prosseguiram por toda a madrugada e, por volta de 6 horas, os agentes da PRF tiveram êxito na captura de Maicon que estava escondido na mata. Ele tentou fugir novamente, resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais e finalmente detido.

O foragido foi conduzido para a Polícia Federal em Joinville pelo uso de documento falso e por existir em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela justiça do Espírito Santo, por tráfico de drogas. Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo (SESP), ele é um dos dez homens mais procurados do estado.