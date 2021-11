PRF prende suspeitos de homicídio em Iconha (ES)

A Polícia Rodoviária Federal, em ação integrada com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), prendeu três suspeitos de um homicídio, ocorrido na manhã desta quinta-feira (18), em Iconha (ES).

Por volta das 11hs, agentes da PRF receberam a informação de que os suspeitos de cometer um homicídio, na madrugada de hoje, na cidade de Iconha/ES, estariam trafegando pela BR 101.

Na altura do km 270, em Serra (ES), os policiais visualizaram um veículo com as mesmas características informadas pela polícia civil e então, realizaram a abordagem ao automóvel, que estava com três ocupantes. O motorista de 29 anos e dois passageiros com 27 e 16 anos.

Durante a fiscalização o condutor destruiu o seu celular, propositalmente, com intuito de atrapalhar futuras investigações. Ao ser questionado sobre o crime, o mesmo confessou aos policiais que participaram do homicídio. Eles disseram ainda, que haviam dispensado as armas de fogo durante o deslocamento entre Iconha e Vila Velha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos e todos foram encaminhados para Polícia Judiciária que será responsável pelas investigações.