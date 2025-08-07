PRF prende passageiro transportando 52 kg de drogas, em Guarapari

Na manhã de quarta-feira (06) por volta das 05:00, na BR 101 em Guarapari, durante fiscalização de Enfrentamento ao Tráfico de Drogas e/ou Armas em transporte intermunicipal e interestadual, a equipe do Grupo de Operações com Cães – GOC/ES da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a ônibus que havia saído de São Paulo/SP e tinha como destino final Vitória/ES.

Durante a fiscalização dos passageiros, foi constatado que um deles trazia consigo, na parte de cima do ônibus, um pacote com odor forte, similar a maconha.

Na fiscalização do bagageiro, foram utilizados os cães especialistas em faro de drogas e armas, que indicaram a presença de substância ilícita em 2 malas de cor bege. As malas foram abertas na presença do motorista e do detido, dono das malas. Foram encontradas 4 caixas embaladas contendo maconha. O material apreendido pesava aproximadamente 52kg.

Diante dos fatos, o passageiro foi preso e encaminhado junto com a droga ao DPJ de Guarapari-ES.

Fonte: PRF ES