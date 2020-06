PRF prende mulher com arma, maconha e 15 pinos de cocaína na BR 101

.

Segundo denúncias, mulher possuía histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios em Conceição da Barra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta segunda-feira (08), no Km 251 da BR 101, município de Serra/ES, uma mulher transportando arma, munições e drogas dentro de veículo.

Agentes abordaram um veículo Hyundai/HB20 e ao realizarem vistoria no automóvel, localizaram dentro de uma mochila que estava em cima do banco traseiro, um Revólver Taurus Calibre 38 com ocorrência de furto, municiado com seis munições intactas. Também foram localizados 15 pinos de pó branco semelhante à cocaína e uma porção em formato de “caneta” de substância análoga à maconha.

A condutora, que já tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios, assumiu a propriedade da arma e substâncias localizadas. Ela foi encaminhada com os materiais apreendidos à Delegacia de Polícia Civil da Serra/ES.