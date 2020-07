PRF prende homem transportando pedras de crack

.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e apreendeu 24 pedras de crack, na BR 101, em Cariacica.

No fim da tarde de sexta-feira (17), policiais do Núcleo de Operações Especializadas da PRF (NOE), abordaram um veículo VW/Gol, com dois ocupantes.

Ao vistoriar o interior do automóvel, os policiais encontraram, debaixo do banco do passageiro, 24 pedras de crack, já embaladas.

Ao ser questionado sobre a droga, o motorista informou que o passageiro, ao avistar a fiscalização, escondeu os entorpecentes, debaixo do banco, para se livrar do flagrante.

A dupla foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária de Cariacica- ES.