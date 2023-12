PRF prende homem por receptação de veículo clonado e porte ilegal de arma de fogo

Ontem (25), por volta das 17h45, no km 269 da BR-101, em Serra/ES, uma única abordagem revelou uma série de crimes.

O veículo VW/NIVUS HL TSI AD, cor branca, modelo 2020/2021, foi parado pelos policiais rodoviários federais. O condutor, um homem de 31 anos, prontamente admitiu a presença de uma arma registrada, uma pistola GLOCK MODELO 19X, carregada com 20 munições calibre 9mm, sob o assento. No entanto, ele não possuía porte para a arma. A revista minuciosa durante a fiscalização revelou ainda mais um ilícito: os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração. A análise indicou que o veículo original tinha restrição de roubo na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O condutor afirmou ter adquirido o veículo há aproximadamente dois meses, em Campos dos Goytacazes/RJ, por meio de um anúncio na OLX, desembolsando a quantia de R$ 95.000,00.

Diante dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo, o condutor foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Quanto ao veículo, sendo objeto de crime, foi apreendido e entregue à mesma unidade policial.

Fonte: PRF ES