PRF prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Linhares-ES

Uma pistola semi-automática calibre 380. e 14 munições foram encontradas dentro de uma bolsa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da tarde desta quarta-feira (12), um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A equipe de policiais fiscalizava no KM 51 da BR-101, próximo ao município de Linhares, quando avistaram um veículo com dois ocupantes tentando desviar da fiscalização. Ao realizar a abordagem foi encontrado dentro do veículo, em uma bolsa, uma pistola semi-automática Taurus, calibre .380 e um carregador com 14 munições, pertencentes ao condutor.

O portador apresentou aos policiais o registro do armamento no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federa(SINARM), porém não possuía permissão para portar arma de fogo. Por esse motivo os homens foram encaminhados para a 16° Delegacia Regional de Polícia Civil de Linhares-ES.