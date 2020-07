PRF prende homem por embriaguez e recupera veículo roubado em Aracruz/ES

.

Na noite de (18), policiais militares da 9ª Companhia Independente receberam informações sobre alguns terrenos baldios, no Bairro Santa Rita, no município de Marataízes, que estariam sendo usados para esconder drogas.

Conforme as informações, os policiais militares utilizaram o cão farejador, Killer, para prosseguirem com as buscas nos terrenos.

Nos terrenos foram encontrados dezessete buchas de maconha, um pedaço pequeno da mesma substância e nove pedras de crack.

Os materiais ilícitos foram encaminhados a Delegacia de Itapemirim, para as devidas providências.

