PRF prende homem envolvido em furto a loja na BR 101

Disparado nas pesquisas de intenções de voto em Barra de São Francisco, e favorito a obter a maior votação proporção do Estado, o deputado estadual Enivaldo dos Anos (PSD) está a um passo de voltar a ocupar a prefeitura de sua cidade, depois de 30 anos que passou por ela, mas está pensando muito mais longe: uma candidatura ao Senado pelo Espírito Santo no mais tardar em 2026, quando vencem os mandatos de Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (Podemos).

“Obviamente, primeiro temos que manter o foco e confirmar a vitória nas urnas para prefeito, mas chegou a hora da região Norte do Estado exercer o protagonismo político. Estamos trabalhando não apenas nessa candidatura em meu município, mas também no sentido de eleger vários companheiros na região Noroeste. Precisamos unir todos os municípios do Noroeste, Norte e Norte-litoral para construir esse caminho de fortalecimento político”, disse Enivaldo.

Para o deputado, que está em seu quinto mandato na Assembleia Legislativa, essa união precisa resultar numa ação concreta em prol do desenvolvimento econômico e social. “E por ação concreta eu entendo que está nossa união em torno do corredor logístico Norte-Noroeste, composto pelo porto de Urussuquara, a Ferrovia Minas-Espírito Santo e a duplicação da BR 381 da divisa do Espírito Santo a São Mateus, onde ela começa”, disse o candidato a prefeito de Barra de São Francisco.

Para que o projeto político que leve a região a assumir o protagonismo no Estado seja bem sucedido, Enivaldo entende que é preciso eleger prefeitos e vereadores comprometidos com isso. “De minha parte, estou empenhado em realizar uma administração marcante em Barra de São Francisco, como foi entre 1989 e 1992, quando implantamos a base para o atual estágio da cidade. Quem tem menos de 30 anos não viveu essa época, mas colheu os seus frutos e os seus pais e avós são os que testemunham a nosso favor e nos colocam nessa posição que hoje ocupamos”, disse Enivaldo.

No programa de governo do candidato do PSD há destaques para duas ações com esse objetivo: a duplicação do polo industrial de Barra de São Francisco e a mobilização de todos os municípios em torno do projeto desenvolvido pela Petrocity Portos S. A. tanto para o porto de Urussuquara, que já está autorizado em todas as esferas federais, mas ainda esbarra no licenciamento ambiental do Estado, quanto para a ferrovia ligando o porto a Sete Lagoas (MG). Para isso, Enivaldo quer liderar também junto a prefeitos do leste de Minas e acompanha com atenção as eleições no Estado vizinho.

“São obras estruturantes que vão mudar o futuro da região. Em relação a Barra de São Francisco, por exemplo, um dos pontos de nosso programa é que vamos fazer o planejamento para uma cidade de 100 mil habitantes. Queremos exercer esse papel catalizador do desenvolvimento do Noroeste, impactando também em direção ao litoral, levando progresso e prosperidade a todos os municípios”, disse Enivaldo.

Corroborando com a ideia do deputado do PSD, o CEO da Petrocity anunciou nesta sexta-feira (13) que deu entrada na Prefeitura com o projeto do Condomínio Logístico Empresarial na retroárea do futuro porto de Urussuquara. Também já tem definida a nova configuração do Centro Portuário, a partir dos entendimentos mantidos em Brasília com autoridades federais, principalmente do Ministério da Infraestrutura.

De acordo com pesquisa realizada pelo IPOPES – Pesquisas, sob encomenda do Site Vitória, e registrado na Justiça Eleitoral sob o número ES-02093/2020, e divulgada no último dia 10, Enivaldo dos Anjos tem mais de 80% das intenções de votos para prefeito de Barra de São Francisco, quando se consideram apenas os votos válidos – excluídas as manifestações de não sabe, não respondeu e nenhum deles.

A coleta de dados foi realizada entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro de 2020, quando foram entrevistados 1.000 eleitores entre 16 e 65 anos em todo o município, o equivalente a praticamente 3% dos 33.589 eleitores aptos a votar.

Estes são números da pesquisa com menção estimulada de votos, quando o entrevistado é apresentado a uma lista com o nome de todos os candidatos. A pesquisa tem como responsável o estatístico Márcio Bartolomeu Azevedo da Costa (Registro CORE-9327), com margem de erro de 3,1% para mais ou para menos e índice de confiabilidade de 95%.

Tomando por base, por menção estimulada, o Instituto apurou Enivaldo com 79,3% das intenções de voto, seguido de Juvenal Calixto (PP) com 14,2% e de Denilson Feirante com 6,4%. Do interior, o Instituto ouviu 35% dos 1.000 entrevistados. A vantagem de Enivaldo é ainda maior. Pelo mesmo critério da depuração de intenção de votos, considerando somente aqueles declarados, Enivaldo tem 88% das menções, seguido de Juvenal Calixto (PP) com 9,3% e de Denilson Feirante com 2,7%.

Além de alta aceitação de sua candidatura, Enivaldo também tem baixa rejeição, de acordo com os dados do IPOPES, quando 3 em cada 4 entrevistados disseram, espontaneamente, que não rejeitam nenhum dos três candidatos. Quando apresentados aos nomes candidatos, portanto, o critério da rejeição estimulada, 63,4% não rejeitam nenhum dos candidatos.

Dos que declaram que de forma alguma votarão em determinado candidato, Juvenal Calixto lidera com 13% na rejeição espontânea e 17,2% na estimulada. Enivaldo dos Anjos tem 4,9% de rejeição espontânea e 6,8% de rejeição estimulada. Último candidato a entrar na disputa, o atual vice-prefeito Denilson Feirante tem rejeição espontânea de 2,4% e rejeição estimulada de 2,9% dos eleitores entrevistados.