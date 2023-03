PRF prende homem em Linhares/ES

Uma equipe da PRF foi acionada por volta das 00h40, no dia 05/03/2023, para atender uma ocorrência de um furto a estabelecimento comercial, localizado nas margens da BR 101, em Linhares/ES.

O autor do furto foi detido por populares e amarrado. Com ele foi encontrado dois celulares, uma quantia em dinheiro, um isqueiro e um cachimbo adaptado para o uso de drogas. O proprietário dos objetos furtados estava no local.