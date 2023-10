PRF prende homem com arma de  agente penitenciário em São Mateus

Um homem que portava uma pistola de fabricação austríaca, calibre .380 com 15 munições foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite de quinta-feira (5) no km 66 da BR-101, município de São Mateus.

Em ação de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um automóvel de cor preta e placas do Espírito Santo, uma vez que seu condutor, ao visualizar a equipe na via, tentou fugir repentinamente para burlar a fiscalização.

Durante a abordagem, foi vistoriado o interior do veículo e localizado debaixo do banco do motorista uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, carregada com 15 cartuchos. Ao ser indagado, o homem relatou que o armamento não possuía registro, tampouco ele porte de arma.

Na sequência, foi realizada consulta da numeração do armamento nos sistemas disponíveis, onde se descobriu que havia um boletim policial, feito no DPJ de Conceição da Barra, de extravio da referida pistola, documento esse registrado por um agente penitenciário estadual.

Diante das evidências, foram encaminhados o suspeito, arma e as 15 munições ao DPJ de São Mateus para que as medidas cabíveis fossem tomadas.