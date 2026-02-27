Connect with us

Policial

PRF prende foragido da Justiça em Itapemirim

30 minutos ago

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um foragido da Justiça na tarde desta quinta-feira (26), no km 414 da BR-101, em Itapemirim.

Por volta das 14h20, policiais rodoviários federais abordaram um veículo Renault/Logan. Durante a fiscalização, foi realizada a consulta aos sistemas, quando se constatou que o condutor, um homem de 42 anos, possuía um mandado de prisão pendente de cumprimento por inadimplência de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, o homem foi detido e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na 9ª Delegacia Regional, para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF ES

