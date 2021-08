PRF, PMES E Guarda Municipal de Vila Velha realizam comando de fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal realizou, na sexta, dia 13, um comando de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo e a Guarda Municipal de Vila Velha, na BR 447 (Rodovia que leva ao Porto de Capuaba)

Com o objetivo de promover segurança na via, a união entre as forças de segurança é uma excelente ferramenta. Ao todo foram fiscalizados 115 veículos e 140 pessoas. 15 Veículos foram recolhidos e 112 multas com aplicadas.