PRF participa de solenidade de criação de gabinete de crise no ES para monitorar manifestações

O Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inspetor Emerson Milanezi, participou na tarde desta quinta (13) da assinatura do decreto do Governo do ES criando gabinete de gestão de crise para prevenir, monitorar e coordenar ações contra movimentações que ofereçam risco ao Estado Democrático de Direito. O decreto foi assinado em reunião com integrantes e representantes de órgãos do governo no Palácio Anchieta, sede do governo, em Vitória.

O principal objetivo do gabinete de gestão de crise é unir as forças de segurança e demais instituições na prevenção a atividades que gerem riscos à democracia, com uso de inteligência integrada e demais atividades especiais de cada órgão.

Os trabalhos serão coordenados pela Secretaria de Segurança Pública (SESP) e terão participação de representantes do executivo, legislativo e judiciário estaduais e órgãos federais convidados, como a PRF.

Também figuram como convidados o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), o Exército Brasileiro (EB), a Marinha do Brasil (MB), a Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

A criação do Gabinete de Crise efetiva a equipe integrada que já começou a atuar na quarta-feira (11), diante da ameaça de manifestação divulgada para ocorrer em todas as capitais brasileiras e na Praça do Papa, em Vitória.

Fonte: PRF ES