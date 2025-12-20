PRF participa de coletiva de imprensa sobre a Operaração Verão 2025/2026 no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal participou, na tarde desta sexta-feira (19), de uma coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, em Vitória/ES, para apresentação do planejamento operacional da Operação Verão 2025/2026.

A coletiva reuniu representantes das forças de segurança que atuam de forma integrada no Estado, com o objetivo de apresentar à sociedade capixaba as estratégias e ações que serão desenvolvidas durante o período de maior fluxo turístico, especialmente nas rodovias federais, áreas urbanas e regiões litorâneas.

Durante o encontro, foram apresentados os principais eixos da Operação Verão, que envolvem o reforço no policiamento, a intensificação da fiscalização, ações preventivas e a integração entre os órgãos de segurança pública, com foco na segurança viária, na preservação de vidas e na tranquilidade da população e dos visitantes que circulam pelo Espírito Santo nesta época do ano.

A PRF apresentou seu planejamento operacional, com ênfase na prevenção de sinistros de trânsito, no combate à criminalidade nas rodovias federais e na orientação aos usuários, reforçando o compromisso da instituição com a segurança pública e a mobilidade segura durante o período da operação.

A Operação Verão 2025/2026 integra um conjunto de ações coordenadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, fortalecendo a atuação conjunta das forças de segurança em prol da proteção da sociedade capixaba.

Fonte: PRF ES