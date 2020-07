Prf participa de ação de combate ao trabalho escravo em Marilândia/ES

.

Uma ação integrada da equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha com policiais militares do município e agentes da Secretaria da Justiça (Sejus) resultou na apreensão de 589 buchas de maconha, 84 pedras de crack e além da detenção de cinco pessoas ligadas ao tráfico de drogas. A ação ocorreu nessa segunda-feira (13), no Distrito de Itabaiana, em Mucurici.

Entre os detidos estão duas mulheres de 21 e 22 anos, um homem de 45 anos e dois adolescentes, ambos de 14 anos. “Durante as diligências, os policiais identificaram os dois adolescentes em cima de uma moto e fizeram a abordagem.Neste momento, a dupla correu para dentro da casa e soltou uma sacola com 15 buchas de maconha no chão. Já dentro da residência, os policiais abordaram os dois adolescentes e os adultos e apreenderam 84 pedras de crack, R$ 350, em espécie, proveniente da venda de drogas, além de dois telefones celulares e um facão utilizado para o fracionamento dos entorpecentes para a venda. Já as buchas de maconha foram encontradas no terreno vizinho”, explicou o titular da DP, delegado Leonardo Ávila.

Ele destaca que o trabalho foi possível graças às diversas informações recebidas via Dique-Denúncia – 181. “Após as investigações e a colaboração das denúncias conseguimos identificar a residência em questão como ponto de tráfico de drogas na região”, relatou.

Após serem ouvidos na Delegacia, os adolescentes foram reintegrados à família e estão à disposição da Justiça. Já as mulheres e o detido foram encaminhados para a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), onde respondem por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Ainda segundo o delegado, o homem de 45 anos tem passagem pela polícia por homicídio. Já os adolescentes por tráfico de drogas e homicídio pela Justiça de Minas Gerais (MG).

Sobre o 181

Leonardo Ávila destaca a importância da colaboração da comunidade pelo Disque-Denúncia 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br. “Todas as informações serão recolhidas e apuradas pelas equipes”, garantiu.

