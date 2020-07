PRF participa da “Operação Pantanal” em ação integrada com forças de Segurança Pública do Espírito Santo

.

Equipes do Núcleo de Operações Especializadas (NOE), em ação conjunta com o Grupo de Operação com Cães (GOC) e do Grupo de Motociclista Regional (GMR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), participaram na madrugada desta quinta-feira (16), de uma Operação Integrada com as forças de Segurança Publica do Espírito Santo.

A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão no combate ao tráfico de drogas nas regiões de Serra Dourada (I, II e III), Santa Rita e Novo Porto Canoa.

A “Operação Pantanal” resultou na prisão do líder do tráfico de drogas dessas três regiões e em 32 mandados de busca e apreensão cumpridos.