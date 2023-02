PRF não tem partido, diz novo diretor-geral

Prefeitura de Atibaia – 24/01/2020 PRF tem novo diretor-geral

Antônio Fernando Oliveira tomou posse nesta quarta-feira (8) do cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal . Em discurso feito durante a cerimônia, ele afirmou que a corporação não vai “compactuar” com ações golpistas e investidas contra a democracia brasileira.

“A PRF, como órgão de Estado, não tem partido e não irá compactuar com qualquer investida contra a democracia”, pontuou. Oliveira ainda citou os ataques que ocorreram nas sedes dos Três Poderes, que ocorreram no dia 8 de janeiro. Ele disse que os atos terroristas representam “um dos episódios mais deploráveis” do país.

“Resta evidente que a defesa dos ideais republicanos não pode ser meramente retórica. Deve ser praticada diariamente em cada ação, gesto, palavra. Os valores genuínos da PRF, como educação, civilidade, respeito ao próximo são imprescindíveis para a nação”, acrescentou.

No ano passado, o trabalho da PRF foi muito questionada por causa das operações em rodovias durante o segundo turno das eleições. Eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusaram os policiais de tentarem impedi-los de irem votar.

“À PRF, cabe a missão de garantir a livre circulação, a segurança pública, e de levar ordem e cidadania a milhares de municípios às margens das rodovias”, concluiu o novo diretor da corporação.

Quem é Antônio Fernando Oliveira?

Ele é policial rodoviário federal desde 1994. Formado em direito, com pós-graduação na área tributária, Antônio é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Ele foi escolhido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA). Os dois se conhecem há anos e já trabalharam juntos. Fernando Oliveira foi convidado pelo ex-governador do Maranhão para ser um dos assessores do gabinete de apoio em São Luís (MA) durante o mandato de deputado federal.

Antônio ocupou o cargo de assessor de Planejamento do Departamento de Trânsito do Maranhão quando Dino era governador. Em 2021, conquistou o título de cidadão honorário de São Luís.

Só que ele não foi o primeiro nome escolhido pelo ministro. Flávio tinha anunciado o policial rodoviário federal Edmar Camata para ocupar o cargo de diretor-geral da PRF. Porém, ele tinha feito postagens nas redes sociais comemorando a prisão de Lula (PT) e defendendo a Operação Lava-Jato.

Diante de muita pressão, Dino decidiu não nomeá-lo para a função.

