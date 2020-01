PRF lança edital para leilão de veículos apreendidos no Espírito Santo

O Leilão será realizado online entre os dias 13/01 a 19/02, e disponibilizará aproximadamente 750 veículos em condições de circulação

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo (SPRF/ES), realizará entre os dias 13/01 a 19/02, um leilão online de veículos apreendidos nas rodovias federais do Espírito Santo. O edital nº 1/2020 com leilão do tipo maior lance, foi publicado no Diário Oficial da União nº 252, seção 3, em 31/12/2019 e tem como finalidade a venda de veículos de terceiros classificados como conservados (documentáveis), sucatas (aproveitáveis), e outros bens de terceiros, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram há mais de 60 (sessenta) dias nos pátios administrados pela Regional do Estado.

O leilão será composto por três fases:

Na primeira, os veículos serão leiloados com lance mínimo estipulado em 40% do valor de referência da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os veículos não leiloados na primeira etapa, passarão para a segunda, com lance mínimo estipulado em 20% do valor da tabela FIPE. Caso ainda haja veículos não arrematados, irão para a terceira etapa onde serão leiloados como sucata, com lance mínimo estipulado em 5% do valor da tabela FIPE.

Entre os dias 20 a 22 de janeiro; 03 a 05 de fevereiro e também de 16 a 18 de fevereiro, os pátios em todo o Estado serão abertos à visitação, onde os interessados poderão verificar visualmente as condições dos veículos. Os interessados terão autorização para examinar os lotes nos 06 pátios conveniados, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, inclusive aos sábados, conforme os dias e nos endereços especificados nas tabelas abaixo.

Para ser franqueado o acesso aos lotes para visitação, o participante deverá apresentar-se munido de documento pessoal original com foto, ter se cadastrado no site do leiloeiro oficial ( www.vixleiloes.com.br ) e estar habilitado para participar da respectiva hasta pública.

É importante lembrar que ao leiloeiro ou à Polícia Rodoviária Federal, não caberá qualquer responsabilização por falha na conexão de usuários com sítio eletrônico do leilão.

Maiores informações nos sites:

https://www.prf.gov.br/portal/estados/espirito-santo/leiloes/

https://www.vixleiloes.com.br/leiloes/0-policia-rodoviaria-federal