PRF interdita BR 262, em Venda Nova, para resgate de acidente

Moradores de Vargem Alta, na região Sul do Espírito Santo, resgataram uma mulher depois que a casa dela, na localidade de Taquaraçu, foi atingida por uma pedra durante o temporal dessa sexta-feira (3). Ela foi atendida no Pronto Socorro do município.

Mulher é retirada de casa atingida por pedra, em Vargem Alta, no Sul do ES — Foto: Reprodução/ TV Gazeta

Os moradores usaram uma rede para retirar a mulher da casa atingida pela pedra. Para atravessar o riacho que dava acesso ao imóvel, eles improvisaram uma ponte com tábua. A prefeitura de Vargem Alta informou que depois do resgate, a mulher recebeu atendimento médico no Pronto Socorro da cidade.A casa que foi atingida por uma pedra na noite dessa sexta-feira (3). O temporal ainda causou transtorno para moradores de outras localidades de Vargem Alta, que tiveram imóveis alagados, pontes caíram e houve queda de barreiras em estradas.

Casa é atingida por pedra em localidade de Vargem Alta, no Sul do ES — Foto: Reprodução/ TV Gazeta

No distrito onde a casa foi atingida por uma pedra, a ponte teve as tábuas arrancadas pela água e os moradores de Taquaruçu ficaram ilhados.A Defesa Civil Estadual ainda informou que aproximadamente 5 mil moradores de nove localidades do município estão sem água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Vargem Alta informou que está trabalhando para restabelecer o abastecimento.

Ponte que dá acesso à localidade teve tábuas levadas durante o temporal, no Sul do ES — Foto: Reprodução/ TV Gazeta