PRF intensifica fiscalizações de tráfego de veículos com excesso de peso na BR 101

Nesta terça-feira (26), militares da 10ª Companhia Independente presenciaram o nascimento de um bebê. A mãe deu a luz dentro da viatura, enquanto era socorrida.

Os policiais foram acionados, pois havia um veículo sem gasolina com uma mulher em trabalho de parto em seu interior, às margens da pista, entre os municípios de Piúma e Itaipava.

Ao chegarem, já se depararam com a mulher que estava dando a luz a uma criança no banco traseiro do veículo, provendo a ela o auxílio que podiam, enrolando a criança recém-nascida em uma blusa de frio.

Os militares foram agiram com rapidez e prudência e realizaram o transporte da parturiente até a maternidade mais próxima. Na maternidade, a mãe e a criança foram recebidas com muita prontidão e entusiasmo pela equipe médica. Imediatamente foram prestados os cuidados necessários ainda dentro da viatura, sendo encaminhada a bebê ainda enrolada na blusa de frio para o interior da unidade médica e em seguida também a genitora.