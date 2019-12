PRF inicia Operação Rodovida no Espírito Santo com foco na prevenção de acidentes

Ação busca a integração entre os órgãos públicos de todas as esferas para reduzir acidentes de trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (20), em todo o país, a Operação Integrada Rodovida que abrangerá as festas de fim de ano (Natal e Ano Novo) e se estenderá até o carnaval. A operação será comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da PRF, com apoio da Presidência da República, Casa Civil e dos Ministérios das Cidades, da Saúde e dos Transportes.

A Operação Integrada Rodovida ocorre no período em que, tradicionalmente, verifica-se um aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais. São milhões de brasileiros em trânsito nas rodovias de todas as regiões do Brasil nessa época do ano.

A iniciativa tem como objetivo o enfrentamento à violência no trânsito brasileiro e os custos sociais dela decorrentes, em um período marcado pelo aumento no fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais, em função das férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval. No Espírito Santo a Operação teve início a partir de 00h00 desta sexta-feira.

Durante todo o período de Operação, a fiscalização terá como foco o combate às infrações de trânsito que redundam em acidentes tais como as relacionadas às ultrapassagens indevidas (proibidas ou forçadas), o excesso de velocidade (os radares portáteis serão utilizados), e a embriaguez na direção, dentre outras infrações de percurso.

Além dessas, serão observados pelos agentes a existência e o estado dos equipamentos obrigatórios, a efetividade do sistema de iluminação, bem como o uso do capacete, cinto de segurança pelos condutores e passageiros, e cadeirinhas para crianças.

A iniciativa é fundamental para a redução dos traumas causados em acidentes, podendo até mesmo, evitá-los. Além da fiscalização intensificada, atividades permanentes de educação para o trânsito serão desenvolvidas com atenção nos comportamentos de risco para que a sensibilização produza mudança de comportamento e, consequentemente, um trânsito mais seguro.

A primeira operação abarcada pela Rodovida é a do Natal, que compreenderá o período da 00h00 desta sexta (20), estendendo-se até as 23h59 da próxima quarta (25).