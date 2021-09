PRF inicia operação independência 2021 no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal inicia a operação independência 2021. A Operação terá como foco a redução de acidentes, fiscalizações e preservação da vida. Serão intensificadas as fiscalizações em todas as BR’s que passam pelo Espírito Santo das 0:00h do dia 3 até às 23h59min do dia 7 de setembro.

Durante o feriado prolongado, haverá reforço concentrado no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Com a retomada do fluxo natural de veículos pelas vias em geral, os feriados tendem a registrar um aumento do fluxo de trânsito nas rodovias e, consequentemente, da violência no trânsito, podendo contribuir para um aumento na quantidade de acidentes graves, feridos e óbitos.

Orientações para uma viagem segura

Dentre as principais recomendações aos condutores, estão o respeito aos limites de velocidade, a ultrapassagem apenas quando houver plenas condições de segurança, não desvio da atenção no trânsito (uso de aparelhos celulares) e o uso do cinto de segurança por todos ocupantes do veículo (condutores e passageiros). Estas são algumas das principais orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.

A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva no veículo, o que inclui a checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

De igual importância se reveste o planejamento da viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. A cada três ou quatro horas de percurso, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Sono e cansaço podem ser traiçoeiros ao volante.

Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca – alerta ligado e sinalização da via.

O uso da cadeirinha para crianças é imprescindível – esse equipamento pode fazer a diferença em caso de acidente.

Em caso de urgência ou emergência ligue no 191 da PRF.