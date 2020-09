PRF inicia Operação Independência 2020 nas rodovias federais do Espírito Santo

.

A partir da meia-noite desta sexta-feira (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará em todo o Brasil a Operação Independência 2020, que seguirá até as 23h59 de segunda-feira (07).

O feriado do Dia da Independência, comemorado anualmente no dia 7 de setembro, este ano será celebrado numa segunda-feira, configurando um final de semana prolongado.

Estima-se que este feriado do dia da Independência, após o início da pandemia no mês de março, será o de maior movimento nas estradas, desde o feriado do carnaval 2020.

Percebe-se que está ocorrendo uma retomada do fluxo natural de veículos nas rodovias federais no dia a dia, cujo o impacto será refletido neste feriado. Essa retomada contribui para o aumento do fluxo nas estradas e consequentemente da violência no trânsito, podendo provocar um aumento na quantidade de acidentes graves, feridos e óbitos.

A PRF do Espírito Santo atuará sob esquema especial, com reforço no policiamento e na fiscalização, para enfrentar a violência no trânsito nos locais onde, estatisticamente, são registradas as ocorrências de maior gravidade, não deixando de lado o combate à criminalidade.

Durante os quatro dias de operação a fiscalização será intensificada, principalmente nos trechos críticos e nos horários de maior fluxo de veículos a saber:

→ Na sexta-feira (04) entre 16h e 22h;

→ No sábado (05) entre 6h e 12h;

→ Na segunda-feira (07) entre 16h e 22h.

Nesses dias e horários existirão comandos específicos com duração, de no mínimo 4 horas, com ênfase nas tradicionais infrações cometidas, tais como: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas ou forçadas, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança por condutores e passageiros, utilização dos sistemas de retenção para passageiros menores de 10 anos, estado dos equipamentos obrigatórios e documentação veicular.

Com o intuito de não prejudicar ainda mais a fluidez do trânsito, estão previstas restrições de tráfego para veículos longos e portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Segue baixo tabela com dias e horários de restrição durante o feriado de 7 de Setembro:

Com 460 quilômetros de extensão a BR-101 é a rodovia que concentra o maior número de veículos e de acidentes no Estado, razão em que receberá uma maior atenção, principalmente nos trechos entre o km 60 ao 70 (perímetro urbano de São Mateus), Km 140 ao 150 (perímetro Urbano de Linhares) e dos quilômetros 250 ao 296 (trechos urbanos da Serra e Rodovia do Contorno).

Na BR-262, trecho de grande fluxo de veículos advindos do estado de Minas Gerais, as ações serão focadas nos pontos críticos localizados entre os quilômetros 0 ao 10 (perímetro urbano de Cariacica) e do Km 40 ao 60 (nos municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano).

Na BR 101 – Sul a atenção deve ser concentrar entre os quilômetros 360 e 380 (nos municípios de Anchieta e Iconha) e também no trecho entre o posto da PRF de Safra e a divisa com o estado do Rio de Janeiro dos quilômetros 415 ao 452.

Orientações para uma viagem segura

Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.

A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e sinalização da via.

O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.

Em caso de urgência ou emergência ligue no 191 da PRF.