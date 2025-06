PRF inicia Operação Corpus Christi 2025 nas rodovias federais no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início, à meia-noite desta quarta-feira (18), a Operação Corpus Christi 2025 em todo o Espírito Santo. A ação se estenderá até as 23h59 de domingo (22), com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, garantir a fluidez nos corredores logísticos, intensificar a fiscalização de condutas de risco e promover ações educativas nas rodovias federais que cortam o estado.

Durante os cinco dias de operação, equipes da PRF atuarão de forma estratégica, com reforço nos trechos de maior fluxo e maior risco de acidentes. As fiscalizações estarão concentradas em infrações como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, uso de celular ao volante e condução sob efeito de álcool, comportamentos diretamente associados a sinistros graves.

A atenção também será redobrada para o uso do cinto de segurança, dos dispositivos de retenção infantil e para o comportamento de motociclistas, público frequentemente envolvido em acidentes com ferimentos graves.

Com a expectativa de aumento no fluxo de veículos durante o feriado prolongado, a PRF reforça o alerta para a adoção de atitudes responsáveis por parte dos condutores. De janeiro a maio deste ano, foi registrado um aumento de 7,72% no número de acidentes nas rodovias federais capixabas, em comparação com o mesmo período de 2024. O total de feridos também cresceu, com alta de 7,08%.

Apesar disso, os dados apontam avanços importantes na preservação de vidas: houve redução de 8,22% no número de mortes registradas nas BRs que cruzam o Espírito Santo. Os acidentes graves, aqueles com vítimas em estado grave ou fatais, também diminuíram, com queda de 2,65%. Esses resultados positivos refletem o conjunto de medidas adotadas pela PRF, como o reforço das fiscalizações em pontos críticos, o uso de dados estatísticos para direcionamento de ações, o emprego de tecnologias de monitoramento em tempo real, campanhas educativas e a atuação integrada com outros órgãos de segurança e saúde.

A imprudência, no entanto, segue como principal causa dos acidentes. De acordo com levantamento da PRF, 139 ocorrências foram provocadas por reação tardia e outras 139 por falta de reação, ambas geralmente ligadas à desatenção dos condutores. Também se destacam manobras sem observação da via (113 casos), falta de distância segura (77) e excesso de velocidade (56).

A orientação é clara: atenção, prudência e responsabilidade devem acompanhar todos os motoristas que irão pegar a estrada neste feriado.

Orientações para uma viagem segura

Antes de viajar, o motorista deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização;

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também;

O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o dispositivo de retenção equivalente;

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e ferir os ocupantes do carro;

Os motoristas devem respeitar a sinalização e legislação de trânsito e, em relação às ultrapassagens, somente realizar a manobra em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e à distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191.