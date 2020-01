PRF inaugura Delegacia em Linhares/ES

A maior e mais moderna delegacia da PRF no ES foi planejada visando proporcionar melhor atendimento à população capixaba

Foi inaugurada na manhã de hoje (28) a nova sede administrativa da Delegacia PRF em Linhares-ES. O evento ocorreu no km 152 da BR 101, em área lindeira. A nova unidade administrativa está localizada próxima a Unidade Operacional conhecida mais popularmente como posto policial.

A solenidade contou com a presença do Diretor Geral da PRF, Adriano Marcos Furtado, do Superintendente regional, Amarílio Luiz Boni e dos chefes e policiais das demais unidades descentralizadas da PRF. Prestigiaram também o evento representantes do Governo do Estado do Espírito Santo, da Prefeitura Municipal de Linhares, da Concessionária ECO 101, além dos comandantes dos Batalhões de Polícia e Bombeiros militares da região norte do estado.

A unidade hoje inaugurada foi construída em dez meses e contou com investimentos custeados com recursos da Concessionária Eco 101, conforme previsto no contrato de concessão. A Delegacia foi planejada visando modernizar o ambiente de trabalho e proporcionar melhor atendimento para a população e aos outros órgãos que necessitam de apoio da instituição. Com 1.208 m² de área total e 282 m² de área construída, a unidade possui recepção, auditório, cozinha, alojamento, além de banheiros acessíveis e rampa de acesso.

A nova Delegacia recebeu o nome de Delegacia Policial Rodoviário Federal Luiz Carlos Loss. Trata-se de homenagem ao PRF Luiz Carlos Loss, que ingressou nos quadros da Polícia Rodoviária Federal em 1996. O policial Loss durante toda sua carreira sempre teve como lotação a cidade de Linhares desempenhando sua missão com singular dedicação e humanismo por cerca de 21 anos. Lamentavelmente, em 21 de outubro de 2017, Luiz Carlos nos deixou após longa luta contra um câncer.

Um dos momentos marcantes da solenidade foi a entrega de um buquê de flores para a esposa e filha do policial homenageado como retribuição aos serviços prestados a PRF. A esposa e filha de Loss, juntamente com o Superintendente Amarilio e do Diretor Geral Adriano Furtado, descerraram a placa alusiva a inauguração das novas instalações encerrando então a marcante cerimônia.