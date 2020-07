PRF flagra, novamente, menores forçando caminhoneiros a realizarem “quebra de asa” na BR 101, em Itapemirim/ES

.

O objetivo era forçar manobra que consiste em balançar a carroceria de um lado para o outro, tirando as rodas da pista. Essa já é a segunda apreensão de menores forçando “quebra de asa”, em menos de um mês.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na manhã desta segunda-feira (06), dois adolescentes forçando caminhoneiros a realizarem “quebra de asa”no Km 410 da BR 101, em Itapemirim/ES.

Equipe da PRF foi informada por caminhoneiros de que dois menores estariam entrando na frente dos caminhões, na pista de rolamento, forçando os motoristas a realizarem uma manobra conhecida como “quebra de asa”. O movimento do balanço pode fazer com que o caminhão sofra danos estruturais, além de pôr em risco a vida do motorista e demais usuários da rodovia.

Os agentes prosseguiram até o local informado, momento em que avistaram nas proximidades do Km 410, dois menores com as mesmas características informadas pelos caminhoneiros. Ao serem abordados, os adolescentes confirmaram que faziam parte de grupos de “quebra de asa”.

Por se tratar de menores de idade envolvidos em possível crime previsto no artigo 132 do Código Penal “perigo para a vida ou saúde de outrem”, foi acionado o conselho tutelar, que se encarregou de levar os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para providências cabíveis.

Esse já é o segundo flagrante feito pela PRF, em menos de um mês, de menores realizando “quebra de asa” pelas rodovias capixabas.