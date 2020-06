PRF flagra caminhão transportando granito com excesso de peso em Guarapari/ES

.

Policiais militares do 3º Batalhão, durante atendimento de ocorrências na noite de terça (09) e madrugada de quarta-feira (10), apreenderam drogas, armas e recuperaram motocicletas roubadas. As ações ocorreram na região do Caparaó.

Em Alegre, militares receberam denúncias de tráfico de entorpecentes que resultou na apreensão de uma sacola contendo 140 buchas de maconha, 45 pedras de crack, R$ 259,00 em espécie, além de três pedras grandes de crack. O material estava em uma residência.

Em outra ação, uma viatura que realizava o patrulhamento preventivo na ES482, bairro Pavuna, encontrou uma motocicleta CG 125 com restrição de furto/roubo registrada em 08 de junho de 2020.

Em São José do Calçado, denúncias indicavam que suspeitos estariam vendendo entorpecentes no município. Na abordagem de duas pessoas no ônibus intermunicipal foram encontrados R$4,00, duas pedras grandes de crack, duas pedras pequenas de crack e uma bucha de maconha.

Em Guaçuí, durante a madrugada, após receber denúncias via 190, viaturas do serviço ordinário, com apoio da Polícia Ambiental e Força Tática, prosseguiram até a ES484, na saída do município, para averiguar uma possível tentativa de roubo. Os suspeitos foram detidos em uma motocicleta entrando num estabelecimento comercial às margens da rodovia. Foram apreendidos R$245,00 em espécie, duas espingardas, duas munições calibre 22, 50 papelotes de cocaína, 19 buchas de maconha, além de uma motocicleta Honda de cor azul furtada no dia anterior.

Ao todo oito pessoas foram detidas, sendo dois menores de idade. Os envolvidos e todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a UPJ de Alegre.

