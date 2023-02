PRF faz operação em rodovias no no ES com radares e drone

Ao todo serão 165 faixas com radar fixo na BR 101. Já as BRs 262, 493 e 447 vão receber radares e drone na tentativa de coibir infrações que agravam acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início a uma mega operação viária com quase 100 radares nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. As ações foram anunciadas nesta sexta-feira (10), durante coletiva de imprensa em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) e Eco101, com apoio do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran).

A operação de choque, que foi iniciada na quinta-feira (9), tem como objetivo alertar o condutor para as condutas que mais agravam em caso de acidentes, coibir o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas.

Serão utilizados recursos audiovisuais para educação, drone, bafômetro, radares portáteis e radares fixos para ações operacionais.

+

Segundo a PRF, 87 novos radares fixo entram em operação na BR 101 e 10 radares portáteis serão utilizados nas demais rodovias. As BRs 262, 393 e 447 contam com radares fixos em operação, que são mantidos pelo DNIT.

“Será a maior operação voltada para a preservação da vida, abrangendo Carnaval e todo o restante do ano de 2023, contemplando ações de educação, capacitação interna, aumento de fiscalização, ampliação de pontos de controle de velocidade e uso de drones para coibir ultrapassagens”, afirma o superintendente da PRF-ES, Emerson Milanezi.

Cinema rodoviário em locais críticos de acidentes

Para as campanhas educativas, a PRF vai realizar cinema rodoviário em locais críticos de acidentes, quando condutores e passageiros assistem a vídeos de segurança e recebem orientação de conduta no trânsito, conscientização de condutores e passageiros de ônibus em terminais rodoviários e instalação de veículos acidentados nos postos da PRF, em forma de teatro educativo.

Para ampliação dos pontos de controle de velocidae, a Eco101 e a PRF vão iniciar operação de mais 87 radares fixos ao longo da BR 101. Os pontos passaram por estudo técnico e tiveram aprovação quanto ao uso do dispositivo como fator de redução de acidentalidade.

As demais rodovias federais também terão aumento de pontos de fiscalização de velocidade. A BR 262 vai receber operações com radares portáteis, assim como as BRs 259 e 393.

Drone vai identificar infratores

Para o monitoramento e fiscalização com uso de drone, a PRF iniciará o uso da tecnologia pela primeira vez no ES.

O equipamento será utilizado de forma complementar, na identificação de infratores para ultrapassagem e direção perigosa, sendo que os veículos serão abordados pelas equipes operacionais que farão a orientação do condutor e as autuações necessárias.

Para o gerente de Atendimento ao Usuário da Eco101, Christian Tanimoto Barros, “a operação em conjunto com a PRF é vital para a redução da gravidade de acidentes, tendo pela concessionária planejamento anual de ações, em direção ao conjunto apresentado pela PRF”.

As ações terão também participação da ANTT e DNIT, com melhorias viárias em infraestrutura e sinalização.

O Movitran apoia o plano apresentado pela PRF. O representante do movimento, coronel Mário Natali, frisou que o formato integrando órgãos públicos, órgãos privados e cidadãos, fazendo alusão aos atores específicos do trânsito, busca na gestão e esforço legal a resposta para a segurança viária que a situação de emergência exige.