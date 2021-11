PRF-ES divulga ocorrências destaques registradas durante o feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas, drogas, recuperou veículos e deteve um foragido da justiça, durante fiscalizações neste feriado prolongado (12/11 à 15/11).



A primeira ocorrência aconteceu na sexta-feira (12), no km 269 da BR 101, em Serra (ES). Um GM/Kadett, conduzido por um homem de 27 anos, foi abordado. Após vistorias, os policiais identificaram que se tratava de um veículo roubado, com ocorrência de roubo, registrada em 22/09/2021, no município de Serra (ES).

No domingo (14), um veículo Volvo/VM 330, transportando carga de cerveja, ficou retido por irregularidades na documentação fiscal.

Ainda no domingo (14), outra equipe abordou um Toyota/ Yaris. Durante vistorias, foi verificado que se tratava de um veículo clonado, com ocorrência de roubo, registrada no dia 28/05/2019, no estado do Rio de Janeiro (RJ).

Na manhã desta segunda-feira (15), uma equipe realizava fiscalização no km 298 da BR 101, em Viana (ES), quando abordaram um veículo VW/Polo, com dois ocupantes. Após buscas, os policiais encontraram dentro de uma bolsa preta 206 pinos de cocaína, além de duas porções de maconha e uma quantia de R $360, em espécie.



Na tarde de segunda-feira (15), policiais realizavam ronda no km 4 da BR 262, em Viana (ES), quando deram ordem de parada a um Fiat/Strada. Após consultas aos sistemas, foi verificado a existência de um mandado de prisão em desfavor do condutor, expedido em 15/06/2018, pela 4ª Vara Criminal de Cariacica (ES).

Ainda na segunda-feira (15), no km 159 da BR 101, foi abordado um Ecosport, com dois ocupantes. Durante abordagem, os policiais visualizaram no banco traseiro do carro, uma espingarda, cal 5.5mm, além de um colete balístico e 11 munições de arma de fogo calibre 22.

As ocorrências foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de suas respectivas circunscrições.