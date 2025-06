PRF encerra Operação Corpus Christi 2025 nas rodovias capixabas e reforça alerta sobre causas de acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, neste domingo (22), a Operação Corpus Christi 2025, com a intensificação da fiscalização e ações educativas em rodovias federais que cortam o Espírito Santo. O objetivo foi reduzir a violência no trânsito, garantir a segurança viária e preservar vidas durante o feriado prolongado.

Durante os cinco dias de operação, foram registrados 33 sinistros, dos quais 10 foram considerados graves, resultando em 40 pessoas feridas e 3 mortes nas rodovias federais capixabas.

Principais causas de acidentes

A análise dos registros aponta que a falha na percepção e reação dos condutores foi o fator preponderante nos acidentes durante o feriado. Em 11 ocorrências, a ausência de reação foi decisiva, evidenciando distração ou desatenção ao volante, as principais causas analisadas são:

• Ausência de reação dos condutores: 11

• Transitar na contramão: 3

• Acessar a via sem observar a presença de outros veículos: 2

• Reação tardia: 2

• Falhas mecânicas ou elétricas: 2

• Velocidade incompatível com as condições da via: 2

Esses dados reforçam a necessidade de atenção constante à direção, manutenção preventiva dos veículos e respeito à sinalização viária.

Reação tardia e ausência de reação: comportamentos que colocam vidas em risco no trânsito

A reação tardia ocorre quando o condutor demora mais do que o necessário para responder a uma situação de risco, o que pode comprometer sua capacidade de evitar um acidente. Já a ausência de reação é ainda mais crítica: trata-se da total inércia diante de situações que exigem atenção ou ação imediata.

Esses comportamentos foram identificados como causas frequentes de sinistros durante a Operação Corpus Christi 2025, evidenciando o impacto direto da desatenção ao volante.

Exemplos comuns incluem:

• Não frear ao se aproximar de um veículo parado.

• Permanecer inerte ao avistar um pedestre atravessando fora da faixa.

Ambos os casos demonstram como a falta de atenção e o tempo de resposta comprometido podem transformar situações simples em ocorrências graves. A atenção constante e a direção defensiva continuam sendo os principais aliados na prevenção de acidentes.

Fiscalizações intensificadas

Ao todo, 4.051 pessoas e 3.528 veículos foram fiscalizados durante a Operação Corpus Christi 2025. As equipes da PRF recolheram 33 veículos com irregularidades e realizaram 2.211 testes de alcoolemia, com foco no combate à combinação de álcool e direção.

Durante as ações, foram lavrados 1.169 autos de infração e 10 pessoas foram detidas por diversos delitos. Além disso, os radares móveis da PRF registraram 1.317 imagens de veículos em excesso de velocidade. Essas imagens passarão por análise de uma junta especializada e, confirmada a infração, serão convertidas em autos de infração conforme os trâmites legais.

Compromisso com a vida

A PRF segue atuando de forma firme na fiscalização e na educação para o trânsito, visando reduzir os índices de acidentes e salvar vidas. O comportamento do condutor continua sendo o fator mais determinante para um trânsito seguro. O respeito às leis, a atenção constante e a responsabilidade ao volante são atitudes que podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

PRF-ES

Fonte: PRF ES