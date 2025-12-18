Policial
PRF encerra Ciclo de Atualização Policial 2025 no Espírito Santo
A Polícia Rodoviária Federal encerra, nesta quinta-feira (18), o Ciclo de Atualização Policial 2025, que contemplou as disciplinas de Técnica de Abordagem Policial e Técnica de Defesa Policial. A iniciativa teve como objetivo aprimorar e atualizar os conhecimentos técnicos dos profissionais que atuam diretamente na atividade operacional.
Ao longo dos últimos dois meses, foram realizadas 17 turmas, incluindo duas no município de Linhares e duas em Cachoeiro de Itapemirim, resultando na atualização de 217 Policiais Rodoviários Federais, além da participação de seis Guardas Civis Municipais e quatro Policiais Judiciais do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo.
O ciclo contou com a atuação de cinco instrutores, além do apoio de policiais rodoviários federais que atuaram como figurantes, o que possibilitou a realização das oficinas práticas com elevado padrão técnico e maior aproximação da realidade operacional.
A execução das atividades foi viabilizada pelo empenho coletivo dos envolvidos, com destaque para os servidores do Núcleo de Educação Corporativa, que, paralelamente, estão engajados na condução do Curso de Formação Profissional da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e do Curso de Formação Profissional da Polícia Rodoviária Federal, atualmente em andamento no estado de Santa Catarina, mesmo diante de limitações de efetivo.
A PRF registra o agradecimento institucional aos órgãos parceiros TRT-ES, Guarda Municipal de Linhares, Academia Gracie Barra Linhares e 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, bem como a todos os instrutores, figurantes e servidores de apoio, cujo comprometimento foi fundamental para o êxito do Ciclo de Atualização Policial 2025.
Fonte: PRF ES
