PRF em Serra sedia reunião do Conselho Municipal de Segurança

Na manhã desta terça-feira (14), a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Serra sediou a reunião mensal do Conselho de Segurança do Município.

O encontro, que ocorre periodicamente em locais diferentes, contou com a presença de representantes de diversas secretarias do município, setores da sociedade civil organizada e demais forças de segurança pública atuantes na região. O objetivo foi discutir e propor políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população serrana, com foco especial na área da segurança.

A PRF foi representada pelo policial Fabrício Menezes, membro titular do Conselho, e por seu substituto, Vinicius Batista, que também participou do encontro. O Conselho, recentemente instituído, tem fortalecido o diálogo entre as instituições, e a PRF tem se feito presente de maneira ativa e destacada, contribuindo com sua experiência e conhecimento técnico em temas que, embora extrapolem a atuação direta nas rodovias federais, impactam significativamente a segurança e o bem-estar da comunidade local.

Fonte: PRF ES