PRF efetua captura em abordagem da Operação Natal

Durante Operação Natal, no km 256 da BR-101, em Serra/ES, por volta das 10h50 de hoje (25), a Polícia Rodoviária Federal realizou uma abordagem que resultou em uma captura surpreendente. O veículo RENAULT/LOGAN, era conduzido por um homem de 42 anos. Durante a abordagem padrão, as consultas aos sistemas da PRF revelaram um mandado de prisão em desfavor do suspeito, emitido em 10/03/2023. O mandado foi expedido em Serra/ES, com validade até 18/12/2034.

Ao ser informado do mandado, o homem teve a oportunidade de apresentar um condutor para retirar o automóvel. No entanto, ao invés disso, arremessou a chave no interior do veículo e empreendeu uma fuga a pé, cruzando as vias da rodovia BR 101 em direção ao bairro Jardim Bela Vista. Os policiais conseguiram correr e o alcançaram, efetuando a prisão. Ele foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Fonte: PRF ES