PRF e PF detém criminoso que estava foragido há 16 anos

Em operação conjunta realizada na tarde desta quarta-feira(09), agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF) e da Polícia Federal(PF), prenderam um homem que se encontrava há 16 anos foragido da Justiça pelo cometimento de reiterados crimes como tráfico de drogas e homicídio.

A ação ocorreu no km 413 da BR 101 , no posto da PRF no município de Itapemirim/ES. O homem de 36 anos, era um dos líderes do tráfico de drogas na região Nova Carapina, em Serra/ES. Além disso, é suspeito de participação em chacina ocorrida no ano de 2003 também no município de Serra(ES)

O homem retornava para a cidade do Rio de Janeiro onde se encontrava foragido. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim(ES).