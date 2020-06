PRF e PF apreendem 180 quilos de maconha na BR-101

.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, fez uma visita técnica ao Comando de Polícia Ostensiva Noroeste (CPO Noroeste), na tarde desta quinta-feira (18). Na oportunidade, dois militares foram homenageados por terem socorrido uma criança de seis anos, atitude primordial para garantir a sobrevivência da menina.

O comandante do CPO Noroeste, coronel Haroldo Magalhães Picalo Júnior, fez a recepção do comandante-geral para a visita ao Comando Regional. O encontro aconteceu nas dependências do 8º Batalhão, local que também abriga a sede do CPO Noroeste.

O coronel Magalhães apresentou sua equipe de trabalho e em seguida fez uma breve explanação sobre o território de atuação daquele comando regional, sua localização e unidades que o compõe.

Em seguida, deu a oportunidade para que os comandantes do 2º, 8º e 11º Batalhão apresentassem as ações que estão sendo desenvolvidas em suas unidades.

O comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Dal Col, destacou o Programa de Valorização Profissional e a implantação do Policiamento K9, ressaltando o aumento em 200% nas apreensões de drogas, graças ao uso do cão policial. Falou também da inauguração do DPM de Mucurici, da reforma da companhia de Pinheiros e da reforma realizada no batalhão.

O tenente-coronel Porto, comandante do 8º Batalhão, falou sobre a valorização profissional e do banco de horas que são desenvolvidos pela Unidade com objetivo de enaltecer as ações meritosas dos policiais e comentou sobre o projeto Polícia Ensina, preparatório para o Enem ofertado à comunidade. O projeto é produzido em parceria entre os policias militares formados em diversas áreas do campo da educação com outros colaboradores. O comandante ainda falou sobre a reforma da 2ª Companhia, localizada em Baixo Guandu, da inauguração do DPM de Pancas e do DPM de Honório Fraga, além dos estudos realizados para otimização dos cumprimentos de mandados na região de atuação.

Já o comandante do 11º Batalhão, tenente-coronel Rômulo, além de destacar os programas de valorização e o K9 falou do projeto “Noite Feliz”, trabalho realizado com os adolescentes que são abordados nas ruas durante o período noturno, e seus familiares. A ação conta com a parceria dos Conselhos Tutelares dos municípios.

Para encerrar a visita, o comandante-geral falou sobre as outras visitas já realizadas aos Comandos Regionais; destacou a importância do desenvolvimento de planejamento que atenda as demandas da Instituição; afirmou que estava colhendo boas ideias que podem ser aplicadas inclusive em unidades da Grande Vitória e mencionou as estratégias operacionais já implementadas e as que estão planejadas.

Homenagem

Antes que tivesse inicio a visita ao CPO Noroeste, o comandante-geral fez uma homenagem ao sargento Josué Matias de Araújo e ao cabo Carlos Augusto Ribeiro. A dupla foi responsável pelo socorro de uma criança, no último dia 08 de junho.

Os policiais estavam no Posto Rodoviário de Colatina quando foram surpreendidos por um homem que carregava em seus braços uma criança de apenas seis anos. A menina sangrava, tinha convulsões e não conseguia respirar. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros e iniciaram o deslocamento para Colatina. Enquanto o cabo Carlos Augusto dirigia a viatura, o sargento Matias realizava os procedimentos para manter a criança respirando. A rapidez desse atendimento inicial foi primordial para salvar a vida da criança.

Já no hospital a pequena foi medicada e não teve nenhuma sequela. Posteriormente, o padrasto da menina, emocionado, enviou uma mensagem de áudio agradecendo aos policiais. “Parei no posto policial por que confio neles. Quero agradecer a Deus por ter colocado esses dois policiais em nossas vidas”.

“A sociedade carece de exemplos e a todo tempo a PMES presta bons exemplos”, destacou o coronel Douglas Caus exaltando que tal atitude é um orgulho para a Instituição e, sobretudo para ele enquanto comandante-geral.

O momento de homenagem também foi acompanhado pelo Deputado Federal Da Vitória, que se sentiu honrado em participar daquele ato de reconhecimento. “Agradeço pelo convite. Sei que esse gesto do comandante-geral vai alcançar a todos os policiais militares do Espírito Santo, pois dentro da obrigação cotidiana de cada um deles e em tempos diferentes, desenvolvem novos costumes. São policiais mais humanos e sensíveis em sua atuação”, declarou o deputado.

