PRF do Espírito Santo apreende 52 motocicletas em um dia de fiscalização

A motocicleta foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal, durante abordagem na BR-262

Na tarde desta quinta-feira (09), policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento com foco no combate ao crime. A prisão ocorreu no km 156 da BR-262, próximo ao município de Ibatiba, região serrana do Espírito Santo.

Durante a fiscalização em uma motocicleta, verificou-se sinais de adulteração no número do motor e chassi da moto. Após realizar consultas, os policiais conseguiram reconhecer o número original. Foi identificado nos sistemas de segurança restrição de furto/roubo da moto, registrado em outubro do ano passado, em Vitória-ES. O condutor foi preso e a motocicleta apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante-ES.