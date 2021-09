PRF do ES apreende 310 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Durante reforço no policiamento, em virtude das concentrações de caminhoneiros, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 310.000 maços de cigarros contrabandeados.

O flagrante ocorreu na tarde desta quinta-feira (09), em Guarapari/ES quando agentes realizavam patrulhamento no km 335 da BR101 e foram informados por populares que havia um caminhão e duas vans em atitude suspeita nas proximidades de um “galpão”, no bairro Portal Clube, daquele município. Disseram que o galpão, possivelmente é utilizado para “desmanche” de veículos, além de depósito para alocar cargas roubadas.

De imediato as equipes se deslocaram para o endereço e, ao chegar no local, visualizaram uma van saindo do galpão. As equipes realizaram a abordagem, identificando um motorista que informou aos agentes que o veículo estaria carregado com uma carga de cigarros oriundos do Paraguai.

As equipes adentraram o galpão e localizaram outra van, também carregada com cigarros do Paraguai da marca Gift, prontas para distribuição e um caminhão estacionado. No local, havia mais dois homens que se identificaram como motoristas dos veículos.

Foram contabilizadas, no interior do galpão e dentro das Vans, 620 (seiscentas e vinte) caixas de papelão, contendo, cada uma, 50 pacotes com 10 maços de cigarro em cada, totalizando 31.000 (trinta e um mil) pacotes, 310.000 (trezentos e dez mil) maços e 6.200.000 (seis milhões e duzentas mil) unidades de cigarro.

Os três homens de 38, 37 e 34 anos assumiram a autoria do ilícito e se negaram a dar quaisquer informações. Eles foram detidos e encaminhados com os veículos e a mercadoria à Delegacia de Polícia Federal em Vila Velha/ES.