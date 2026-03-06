PRF detém homem por furto em igreja em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem por furto qualificado na tarde desta quinta-feira (05), no km 420 da BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. O suspeito foi encontrado com um notebook furtado de uma igreja localizada na região.

Por volta das 13h20, na localidade de Independência, a equipe da PRF foi acionada por um homem que relatou um furto ocorrido nas dependências de uma igreja. Diante das informações, os policiais realizaram diligências nas imediações da rodovia e conseguiram localizar o suspeito portando o produto do crime.

Durante a abordagem, o homem não apresentou resistência e admitiu ter praticado o furto, relatando que quebrou a porta de vidro do templo para acessar o interior do local e subtrair o notebook.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Itapemirim/ES, pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Fonte: PRF ES