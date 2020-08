PRF detém condutor embriagado e por porte de cocaína na BR 101 em Anchieta/ES

.

A Policia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no fim desta manhã (31), um veículo roubado e apreendeu um CRLV falsificado.

Agentes da PRF realizavam fiscalização no Km 147 da BR 101, em Linhares/ES, quando abordaram uma GM Montana com um ocupante. Após vistoria nos elementos de identificação veicular, foi constado sinais de adulteração. Na realidade, a GM Montana apresentava ocorrência para Roubo e Furto, registrada em 2017 no município da Serra/ES.

Além disso, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), apresentado pelo condutor mostrava sinais de inautenticidade. Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Linhares/ES