PRF celebra a semana da criança

Nos dias 11 e 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal celebrou a data festiva para as crianças com muita informação, prevenção e conscientização.

Palestras, entrevistas e comandos educativos foram realizados com a temática do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A escritora e ativista Maura de Oliveira, referência nacional sobre o assunto, palestrou na sede da superintendência da PRF, em Vitória, na manhã do dia 11. À tarde esteve numa escola em Bento Ferreira, conversando com os alunos sobre este importante assunto.

Já no dia 12, uma grande festa aconteceu no Parque Moscoso, e mais uma oportunidade de abordar sobre o cuidado com as nossas crianças, e aproximar a sociedade da PRF, com a exposição de viaturas atuais, antigas e de alto valor agregado apreendidas de organizações criminosas.

E no noite do dia das crianças, na Unidade Operacional, em Viana, foi realizado um grande comando de educação, onde motoristas e passageiros foram convidados a ouvir e aprender mais sobre a temática da operação.

Fonte: PRF ES