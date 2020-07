PRF apreende veículo roubado na BR 447

.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de sábado (18), um Renault/Logan que transitava na BR 447 com a placa clonada.

Uma equipe do Núcleo de Operações Especializadas da PRF (NOE), realizava fiscalização no KM 12 quando abordaram o veículo, com dois ocupantes.

Ao vistoriar os elementos de identificação perceberam uma divergência com as placas. Após consultas aos sistemas os agentes da PRF descobriram que o carro possuía registro de roubo, ocorrido em agosto de 2019.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha/ES.