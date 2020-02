PRF apreende veículo com sinais de adulteração e restrição de furto em fiscalização na BR 101

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Soldado André Matos de Miranda Almeida, RG 22.849-8, lotado na 11ª Companhia Independente da PMES em Viana, ocorrido na noite desta segunda-feira (24), em decorrência de um acidente de trânsito no município de Viana.

A Instituição lamenta profundamente a perda e se compadece junto aos familiares e amigos nesse momento de tamanha dor, rogando a Deus que conforte os corações em luto.

O velório do Soldado Miranda será na Igreja Presbiteriana, no Centro de Lajinha/MG, a partir das 19 horas e o Sepultamento acontecerá amanhã (26.02.20) às 08 horas, no Cemitério de Lajinha.

Aos Policiais Militares interessados em participar do velório e sepultamento do Soldado Miranda, sairá um ônibus da PMES, às 23 horas, da sede da 11ª Cia Ind, com destino a Lajinha/MG.

