Connect with us

Policial

PRF apreende três quilos de drogas em Itapemirim

Published

13 segundos ago

on

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de três quilos de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (24), no km 414 da BR-101, em Itapemirim/ES. A droga estava escondida dentro do pneu estepe de um veículo abordado durante fiscalização.

Por volta das 1h30, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE/ES) realizava fiscalização estática no local quando visualizou e abordou um automóvel I/VW Golf Highline, de cor prata, ano/modelo 2014/2014, com placas de Mantenópolis/ES, que seguia no sentido Rio de Janeiro/RJ – Espírito Santo/ES. O veículo era conduzido por um homem que não portava documentos. Durante a entrevista, o condutor afirmou ter viajado ao Rio de Janeiro na sexta-feira (20) e que retornava para Mantenópolis, alegando que a viagem tinha caráter turístico, mas apresentou contradições e não soube detalhar hospedagem ou locais visitados.

Diante da suspeita, os policiais solicitaram a abertura do porta-malas e observaram que o pneu estepe estava solto e em mau estado de conservação, além de a chave de rodas estar sobre o banco traseiro. Ao retirar o pneu do compartimento, a equipe percebeu peso anormal e desbalanceamento. Questionado novamente, o condutor admitiu que havia entorpecentes no interior. Após a abertura do pneu, foram encontrados três tabletes contendo cocaína, crack e maconha, totalizando aproximadamente três quilos de droga.

O homem declarou ter recebido R$ 1 mil para buscar o entorpecente em uma comunidade no Rio de Janeiro e transportá-lo até Mantenópolis. Diante dos fatos, ele foi preso, a princípio, por tráfico de drogas e encaminhado, ileso e algemado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil em Itapemirim/ES.

Fonte: PRF ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Policial13 segundos ago

PRF apreende três quilos de drogas em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de três quilos de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (24), no km 414 da...
Polícia Federal14 segundos ago

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em São Paulo

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma. O objetivo é aprofundar investigações sobre a...
Polícia Federal15 segundos ago

PF desmonta esquema criminoso contra instituições financeiras em Santa Catarina

Joinville/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/2), a Operação Marionete, para desarticular organização criminosa atuante em fraudes contra instituições...
Polícia Federal16 segundos ago

PF combate esquema de migração clandestina em Minas Gerais

Governador Valadares/MG – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Terra Prometida, destinada a desarticular grupo criminoso responsável...
Polícia Federal18 segundos ago

PF apura atuação clandestina de empresa de segurança em evento no RN

Mossoró/RN. A Polícia Federal realizou, na terça-feira (24/2), fiscalização na cidade de Apodi/RN, para apurar a atuação de empresa responsável pela...
Polícia Federal19 segundos ago

PF deflagra operação para combater crimes licitatórios, corrupção e lavagem de dinheiro

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Vassalos, com o objetivo de apurar a prática de crimes...
Polícia Federal20 segundos ago

FICCO/PR realiza prisão em flagrante por tráfico de drogas em Lindoeste/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), em ação conjunta com a ROTAM da...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus22 horas ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus1 dia ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus2 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional18 horas ago

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Regional21 horas ago

Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Regional3 dias ago

Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...

Estadual

Estadual14 horas ago

Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo

A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Estadual14 horas ago

Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil

O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Estadual14 horas ago

Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...

Nacional

Nacional17 horas ago

VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda

O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
Nacional3 dias ago

VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo

O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Nacional3 dias ago

Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra

O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...

Policial

Policial15 horas ago

Deic de Aracruz conclui inquérito e indicia corretor por estelionato na venda de imóvel com penhora judicial

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Policial17 horas ago

DHPM deflagra operação e cumpre mandados contra investigados por homicídio em Cariacica 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), deflagrou,...
Policial18 horas ago

PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento14 horas ago

Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Entretenimento16 horas ago

Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Entretenimento17 horas ago

Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice

Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...

POLÍTICA

Política14 horas ago

Moradia: Campanha da Fraternidade pauta discursos em plenário

Com o tema “Fraternidade e Moradia”, a Campanha da Fraternidade 2026 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –...
Política14 horas ago

Justiça veta flexibilização em pontos de parada para transporte por aplicativo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou 17 dos 28 projetos colocados em apreciação na pauta da reunião desta...
Política15 horas ago

Plenário aprova mudança em bônus do TCE-ES e reestruturação do Iema

Em sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (24) matéria enviada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) que...

Esportes

Esportes2 dias ago

Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
Esportes2 dias ago

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Esportes2 dias ago

Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...

Mais Lidas da Semana