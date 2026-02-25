PRF apreende três quilos de drogas em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de três quilos de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (24), no km 414 da BR-101, em Itapemirim/ES. A droga estava escondida dentro do pneu estepe de um veículo abordado durante fiscalização.

Por volta das 1h30, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE/ES) realizava fiscalização estática no local quando visualizou e abordou um automóvel I/VW Golf Highline, de cor prata, ano/modelo 2014/2014, com placas de Mantenópolis/ES, que seguia no sentido Rio de Janeiro/RJ – Espírito Santo/ES. O veículo era conduzido por um homem que não portava documentos. Durante a entrevista, o condutor afirmou ter viajado ao Rio de Janeiro na sexta-feira (20) e que retornava para Mantenópolis, alegando que a viagem tinha caráter turístico, mas apresentou contradições e não soube detalhar hospedagem ou locais visitados.

Diante da suspeita, os policiais solicitaram a abertura do porta-malas e observaram que o pneu estepe estava solto e em mau estado de conservação, além de a chave de rodas estar sobre o banco traseiro. Ao retirar o pneu do compartimento, a equipe percebeu peso anormal e desbalanceamento. Questionado novamente, o condutor admitiu que havia entorpecentes no interior. Após a abertura do pneu, foram encontrados três tabletes contendo cocaína, crack e maconha, totalizando aproximadamente três quilos de droga.

O homem declarou ter recebido R$ 1 mil para buscar o entorpecente em uma comunidade no Rio de Janeiro e transportá-lo até Mantenópolis. Diante dos fatos, ele foi preso, a princípio, por tráfico de drogas e encaminhado, ileso e algemado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil em Itapemirim/ES.

Fonte: PRF ES