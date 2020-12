PRF apreende quase 20 mil litros de cerveja sem nota fiscal em São Mateus

A carga estava vindo de Sergipe para a Grande Vitória

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19.979 litros de cerveja sem a nota fiscal. A apreensão aconteceu na noite da última segunda-feira (21), na BR 101, no posto da PRF em São Mateus, no norte do Estado.

Durante fiscalização no km 57 da BR 101, agentes da PRF abordaram um caminhão baú, com um ocupante. Ao verificaram o interior do compartimento de carga, os policiais identificaram que se tratava de um carregamento de cerveja do tipo “latão”.

Ao verificarem à carga transportada foi constatado que não possuía qualquer tipo de comprovação fiscal. o que configura o transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. A carga estava vindo de Sergipe para a Grande Vitória.

Foram apreendidos 220 fardos de cerveja totalizando 19.979 litros. A equipe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo foi acionada para adoção dos procedimentos cabíveis.