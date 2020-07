PRF apreende motocicleta adulterada na BR-101

.

A 2ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento nos municípios de Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Laranja da Terra e Venda Nova do Imigrante, divulgou o balaço do primeiro semestre do ano de 2020.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, destaca-se a redução dos crimes contra o patrimônio, alcançando uma queda de 23% na ocorrência de furtos e 40% nos crimes de roubo.

Outros destaques positivos foram o aumento em 65% no número de armas e 129% no número de unidades de entorpecentes apreendidos.

Em números totais, neste primeiro semestre foram cumpridos 34 mandados de prisão, 15 veículos foram recuperados, 7.782 chamados atendidos e 6.100 operações policiais foram realizadas nos quatro municípios que pertencem a área de atuação da Unidade, sob o comando da major Marinete Félix Cordeiro.

