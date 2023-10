PRF apreende mais de mil litros de bebida com nota fiscal irregular no ES

Produtos foram apreendidos no interior de um furgão branco, com placas do Rio de Janeiro, na BR-101, em Mimoso do Sul

Cerca de 1450 litros de bebidas alcoólicas e não alcoólicas foram apreendidos no km 461 da BR-101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (5). Os produtos eram transportados com nota fiscal irregular.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um homem de 37 anos, que conduzia um furgão branco com placas do Rio de Janeiro, foi parado. Momento em que os policiais revistaram o veículo.

No interior da van, os policiais encontraram diversas garrafas de cervejas, vinhos, destilados, energéticos, refrigerantes e água de coco.

Ao ser questionado sobre a origem dos produtos, o condutor apresentou uma nota fiscal emitida por uma empresa varejista e que tinha como destinatário uma distribuidora de bebidas no sul do Estado.

Ainda durante o interrogatório, o motorista afirmou que as bebidas seriam entregues em diversas cidades do Espírito Santo, mas não soube precisar os endereços.

Ao analisarem a nota fiscal, os policiais constataram que os produtos não seriam entregues no Espírito Santo e o destino final da mercadoria, seria a cidade de Teresina, capital do estado do Piauí.

Os agentes da PRF então entraram em contato com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), que constatou a prática de transporte nacional de mercadorias sem nota fiscal.

O condutor, o veículo e todas as bebidas foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o motorista foi autuado em flagrante.