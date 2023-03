PRF apreende mais de 100 mil maços de cigarros ilegais

Aos 07 dias do mês de março de 2023, por volta das 03 horas da manhã, o Comando de Operações Especiais – COE, da PRF/ES, realizava comando estático no KM-01, da rodovia federal BR-259, município de João Neiva/ES, com foco na abordagem a veículos de carga.

Onde avistou um caminhão com placas de Vitoria da Conquista/BA. Durante a abordagem, o condutor informou estar vindo do município de Belo Horizonte/MG, com destino a Fundão/ES.

Prosseguindo com a fiscalização, os policiais abriram o compartimento de carga do veículo verificando que encontrava-se em quase sua totalidade tomado de caixas contendo pacotes de cigarro, marca GIFT, de origem estrangeira.

O motorista do caminhão informou que tinha conhecimento dos ilícitos transportados e que receberia R$500 reais pelo transporte. Afirmou que esta é a segunda viagem que faz transportando este tipo de mercadoria e que teria aceito o frete porque está desempregado.

Após fiscalização, foram contabilizadas no interior do caminhão, 200 (duzentas) caixas inteiras, contendo, cada uma, 50 pacotes com 10 maços de cigarro em cada, totalizando 10.000 ( dez mil) pacotes, 100.000 (cem mil) maços e 2.000.000 (dois milhões) de unidades de cigarro.

Diante de todos os fatos narrados anteriormente, foi dada voz de prisão ao condutor por, em tese, incorrer em crime previsto no artigo Art. 334-A

O indivíduo foi conduzido, juntamente com o caminhão e a mercadoria, até a Delegacia da Polícia Federal de Vila Velha/ES, para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF ES